8 إصابات بينها 3 خطيرة بعملية دهس في "تل أبيب"

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من مكان عملية الدهس وإطلاق النار في "تل أبيب" pic.twitter.com/cohBjicOCv — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 4, 2023

أصيب ثمانية إسرائيليين بينهم ثلاثة بحالة الخطر بعملية دهس، ظهر يوم الثلاثاء، شمالي مدينة "تل أبيب" فيما أفادت مصادر عبرية باستشهاد منفذها بعد إطلاق النار عليه.وقالت إذاعة جيش الاحتلال وفق ترجمة وكالة "صفا" إن فلسطينياً من الخليل يحمل تصريحاً بدخول الكيان استقل مركبة "تندر" ودهس عدداً من الإسرائيليين في شارع "رامات هخيال" شمالي تل أبيب وبعدها نزل من المركبة وأقدم على طعن آخرين.وأضافت أنه جرى استهداف المنفذ بالرصاص عدة مرات ما أدى لاستشهاده في المكان.وأكد الإسعاف الإسرائيلي وفق ترجمة "صفا" أن ثمانية إسرائيليين أصيبوا في عملية الدهس في "تل أبيب" بينهم ثلاثة في حالة الخطر.وأوضح أن إسرائيلية أصيبت بجراح بالغة نتيجة الدهس وبعدها أصيبت بنيران أحد الاسرائيليين خلال إطلاقهم النار تجاه المنفذ، بينما وصفت إصابة اثنين بالخطيرة والبقية ما بين طفيفة إلى متوسطة.في حين أظهرت المشاهد إطلاق مستوطن الرصاص على المنفذ وهو ملقى على الأرض دون تشكيله أي خطر.ونقلت القناة "12" عن شهود عيان قولهم إن المركبة انحرفت عن مسارها ودهست عدداً من الإسرائيليين وبعدها نزل شخص من المركبة وبدأ بطعن المصابين وذلك قبل استهدافه بالرصاص.بينما أظهرت المشاهد ارتداء المنفذ الملابس العسكرية، حيث يجري التحقيق في الأماكن التي ارتدى فيها قبل الوصول إلى المكان وكذلك مصدر المركبة التي نفذ فيها العملية.