8 اسيرات من مناطق 48 في صفقة الاسرى اليوم - اسماء

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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الخميس، سابع أيام صفقة التبادل، وهي كالتالي:الأسيرات:أهداب محمد علي حوراني / مناطق 48صابرين علي قائد عطاونة/ مناطق 48هديل باسم علي محاميد/ مناطق 48شهد حمد مطصفى سويطات/ مناطق 48أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم/ مناطق 48آيات سعيد قاسم عتاملة/ مناطق 48رنا محمد حسين سويلات/ مناطق 48أسيل حسين محمود سويطات/ مناطق 48الأسرى الأشبال:سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش / بيت لحمعبدالكريم فرسان سلطان أبو مصطفى/ رام الله والبيرةيونس مجدي إسماعيل حوامدة/ رام الله والبيرةإدريس أحمد عبد الرحمن عبد / رام الله والبيرةقصي عوض محمود مصري/ رام الله والبيرةمحمود إبراهيم محمود متولي/ قلقيليةعبد الله حسن إسماعيل أولاد حمدان/ الخليلعبد الله إياد باجس ألبو/ الخليليوسف حسين محمد حامد/ رام الله والبيرةمحمود رائد محمد إخليل/ الخليلأسامة ماهر محمد قبها/ جنينأحمد فضل خضر عجلوني/ القدسمحمد بهاء عبد الرحمن عياش/ رام الله والبيرةرائد يوسف محمد إدريس صرصور/ الخليلأحمد محمد أحمد مرزوق/ القدسمحمود إبراهيم محمود شلودي/ القدسأبي يوسف عبد الحميد أبو مارية/ الخليلمحمود حسن أحمد قطناني/ نابلسعلي كريم كامل العساكرة/ بيت لحممهران عمار ابراهيم حميدان/ القدسقسام محمد عبد المجيد حامد/ رام الله والبيرةعز الدين عبد المجيد أحمد حامد/ رام الله والبيرةالرحمة لشهدائنا الأبرار والحرية لأسرانا والنصر حليفنا