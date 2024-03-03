الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

8 شهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على رفح

قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023

استشهد 8 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وعدد من المفقودين، مساء السبت، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية منزلا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 8 فلسطينيين وعدد من المفقودين وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا من ثلاثة طوابق لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق رفح.


وفي خان يونس، نفذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفا عنيفا من الطيران والمدفعية شمال خان يونس، بالتزامن مع تقدم آليات الاحتلال باتجاه أبراج حمد وإطلاق القذائف والنار على منازل الفلسطينيين، حيث استهدف منزل لعائلة العالول في حي الإسراء 2 غرب مدينة حمد.


وفي شمال ووسط القطاع، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينين في غارة استهدفت منزلا وسط مخيم جباليا، وأصيب آخرون بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

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