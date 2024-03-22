الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

8 شهداء في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب خان يونس

19 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح
19 شهيدا في قصف إسرائيلي
استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر الجمعة، في قصف لطائرات الاحتلال، جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً على رؤس ساكنيه في حي النصر جنوب مدينة خان يونس، ما ادى إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين.اضافة اعلان
وفي السياق ذاته، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في شارع الطرزي بدير البلح.
وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وتنشر عشرات الدبابات والآليات في محيطه، كما نفذت طائراتها قصفا عنيفا للمباني السكنية في تلك النطقة.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الانقاض.
ودفع العدوان على قطاع غزة، والذي دخل يومه 168، أكثر من 85% من مواطني غزة إلى النزوح الداخلي وسط حصار خانق لمعظم المواد الغذائية والمياه النظيفة والأدوية، في حين تضررت أو دمرت 60% من البنية التحتية للقطاع، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.
وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أصدرت في يناير/كانون الثاني، أحكاماً مؤقتة تأمرها بوقف أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
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