80% من الأسر في غزة تفتقر إلى المياه الآمنة والنظيفة

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أفادت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، نقلا عن الشركاء في المجال الإنساني ولا سيما الذين يعملون في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في غزة عن ظروف صعبة للغاية وسط ارتفاع مستويات النزوح والاكتظاظ في الملاجئ.ووفقاً لآخر تقييم لهؤلاء الشركاء، يتقاسم حوالي 340 شخصاً مرحاضاً واحداً، ويوجد دش واحد لحوالي 1300 شخص في المتوسط فيما يفتقر أكثر من 80 بالمئة من الأسر في غزة إلى المياه الآمنة والنظيفة.وأضافت الأمم المتحدة، في بيان صحفي، أن صندوق اليونيسف يقوم بتوفير الوقود لتشغيل آبار المياه العامة والخاصة ومحطات تحلية المياه، مشيرا إلى أنه وفي الفترة ما بين 15 و28 شباط، جرى توفير المياه النظيفة للشرب والاستخدام المنزلي لأكثر من 1.3 مليون شخص من خلال توفير اليونيسف لما يقرب من 110 ألف لتر من الوقود للأجزاء التي يمكن الوصول إليها في جنوب غزة، بما في ذلك دير البلح وخان يونس ورفح والمناطق الوسطى.-- (بترا)