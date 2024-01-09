الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

9 آلاف تلقوا علاجًا نفسيًّا.. المقاومة في غزة أصابت جنود الاحتلال بالجنون

414489556_784798033691768_2350219643082202231_n
المقاومة في غزة أصابت جنود الاحتلال بالجنون
في أول اعتراف رسمي من سلطات الاحتلال، أعلنت الهيئة الطبية بجيش الاحتلال، اليوم الإثنين، أن 9 آلاف جندي تلقوا علاجا نفسيا منذ بداية الحرب في قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال، إن 3221 جنديا أصيبوا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من بينهم 155 إصابة بالأعين.
رشقة صاروخية
وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
كما أعلنت كتائب القسام، إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف وتل أبيب وضواحيها.
وقال إبراهيم المدهون، مدير عام المؤسسة الفلسطينية للإعلام: «بعد أربعة وتسعين يوما من الحرب، كتائب القسام تضرب تل أبيب ومدن المركز برشقة صاروخية مكثفة، في الوقت الذي يجتمع نتنياهو مع أحزاب الكيان، ليطلعهم على خيبته في الحرب، ويسوقها أنها إنجازات».
وأضاف، عبر حسابه على منصة إكس: « جاءت هذه الرشقة لتقول للجمهور الإسرائيلي: خسرتم الحرب وجيشكم هزم، ولن يحميكم من جحافل مقاومة شعبنا، كما فشل بحمايتكم اليوم من وابل صواريخنا، ورسالة خاصة إلى الهاربين من سكان مدن الغلاف، إياكم والعودة والاقتراب من غزة، فما ادخر لكم من صورايخ وهاونات يحول حياتكم إلى جحيم، لا يقل عن السابع من أكتوبر، فجيشكم وسياسيوكم يخدعونكم حينما يطالبونكم بالعودة».
وتابع: «هذه الرشقة خرجت من مناطق شمال غزة التي أعلن بالأمس الاحتلال إنهاء وجود القسام بها، وتفكيك منظومته العسكرية، جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يبحث عن روايات كاذبة ليقنع نفسه بوقف الحرب والانسحاب من غزة قبل أن ينهك الجيش ويتحول إلى قطع من الفلول والأشلاء».
واختتم بالقول: «جاءت هذه الصواريخ بأمر مباشر من القائد العام محمد الضيف، وخرجت متناسقة ومتزامة من أكثر من مكان، لتؤكد قدرة قيادة القسام على التحكم والسيطرة، وعجز جيش الاحتلال الإسرائيلي قاتل الأطفال، ومن المعروف أن إطلاق الصواريخ من المهمات الهجومية وتتبع وحدة المدفعية في ركن العمليات الهجومية، وباعتقادي ما زالت هناك صواريخ تكفي لأشهر وفق سياسة اقتصاد القوة، وقد نُفاجأ بتفعيل الرقم 1111 الذي أعلن عنه سابقا الأخ أبو إبراهيم السنوار».


إفشال محاولة لتحرير أحد أسرى الاحتلال
كذلك، أعلنت كتائب القسام، في بيان عبر تليغرام، أنها أفشلت محاولة صهيونية لتحرير أحد أسرى العدو في مخيم البريج، بعد تسلل قوة خاصة لمكان اعتقد العدو وجود أحد الأسرى بداخله، وجرى التصدي للقوة وإفشال مهمتها والاشتباك معها وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وجرى التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة.
استهداف جنود وآليات الاحتلال
وفي بيان منفصل، قالت كتائب القسام، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105، قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
وتمكن مقاتلو القسام، من استهداف قوة صهيونية خاصة داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس.
كما تمكن مقاتلو القسام، من تفجير عبوة مضادة للأفراد رعدية، في قوة صهيونية، والاشتباك مع من تبقى من أفرادها بالأسلحة الرشاشة داخل أحد المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس، وحضرت طواقم الإنقاذ إلى المكان لإجلاء القتلى والمصابين.
كذلك، تمكن مجاهدو القسام، من استهداف قوة صهيونية خاصة بقذيفة الياسين 105، والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة، وإيقاعهم بين قتيل وجريح داخل إحدى المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع.
حدث أمني كبير
وقالت كتائب القسام، إن هناك أنباءً عن إصابة شخصية مهمة في جيش الاحتلال في الحدث الأمني الكبير الذي وقع اليوم في غزة، موضحة أن جيش الاحتلال يفرض رقابة عسكرية حول حدث صعب وقع لجيش الاحتلال، وسط حديث عن تفجير عربة تقل عددًا كبيرًا من الجنود.
وأضافت أن «الجيش الصهيوني أعلن وفاة الجندي ستاف بيشا بسكتة قلبية، إثر حزنه على رفاقه من لواء جولاني الذين قتلتهم كتائب القسام في حي الشجاعية».
وقالت الكتائب أيضا إن «إعلام العدو أعلن عن مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية».اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
92LKw

الاحتلال يغتال 3 مقاومين في طولكرم - فيديو

منذ 50 دقيقة
1704734368343808400

"العدل الدولية".. الاحتلال يتخلى عن التجاهل ويختار الدفاع عن نفسه

منذ3 ساعة
جيش الاحتلال يمهل سكان شمالي غزة 6 ساعات للنزوح إلى الجنوب

غزة.. نزوح متواصل لمعظم سكانها والموت بأثرهم أينما حلوا

منذ3 ساعة
جنود من لواء غولاني يبكون قتلاهم في غزة

رئيس سابق لـ"الشاباك": لن نخرج من غزة بصورة للنصر

منذ3 ساعة
1704733746953779800

احتجاجات واسعة في دولة الاحتلال تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو

منذ3 ساعة
Untitled-1

القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال - تفاصيل

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تشخيص الأزمات ليس صعبا

ماهر أبو طير |اليوم

بلينكن يتأبط شرا

محمود الخطاطبة |اليوم

إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم ذات الأرقام القياسية الأعلى

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

مراجعة ربعية للموازنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشروع تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

سورية.. حالة ميؤوس منها

سميح المعايطة |اليوم

محاولة اغتيال غزة بالتدمير والتهجير الطوعي

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات | منذ4 ساعة
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
 