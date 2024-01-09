9 آلاف تلقوا علاجًا نفسيًّا.. المقاومة في غزة أصابت جنود الاحتلال بالجنون

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في أول اعتراف رسمي من سلطات الاحتلال، أعلنت الهيئة الطبية بجيش الاحتلال، اليوم الإثنين، أن 9 آلاف جندي تلقوا علاجا نفسيا منذ بداية الحرب في قطاع غزة.وقال جيش الاحتلال، إن 3221 جنديا أصيبوا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من بينهم 155 إصابة بالأعين.وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.كما أعلنت كتائب القسام، إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف وتل أبيب وضواحيها.وقال إبراهيم المدهون، مدير عام المؤسسة الفلسطينية للإعلام: «بعد أربعة وتسعين يوما من الحرب، كتائب القسام تضرب تل أبيب ومدن المركز برشقة صاروخية مكثفة، في الوقت الذي يجتمع نتنياهو مع أحزاب الكيان، ليطلعهم على خيبته في الحرب، ويسوقها أنها إنجازات».وأضاف، عبر حسابه على منصة إكس: « جاءت هذه الرشقة لتقول للجمهور الإسرائيلي: خسرتم الحرب وجيشكم هزم، ولن يحميكم من جحافل مقاومة شعبنا، كما فشل بحمايتكم اليوم من وابل صواريخنا، ورسالة خاصة إلى الهاربين من سكان مدن الغلاف، إياكم والعودة والاقتراب من غزة، فما ادخر لكم من صورايخ وهاونات يحول حياتكم إلى جحيم، لا يقل عن السابع من أكتوبر، فجيشكم وسياسيوكم يخدعونكم حينما يطالبونكم بالعودة».وتابع: «هذه الرشقة خرجت من مناطق شمال غزة التي أعلن بالأمس الاحتلال إنهاء وجود القسام بها، وتفكيك منظومته العسكرية، جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يبحث عن روايات كاذبة ليقنع نفسه بوقف الحرب والانسحاب من غزة قبل أن ينهك الجيش ويتحول إلى قطع من الفلول والأشلاء».واختتم بالقول: «جاءت هذه الصواريخ بأمر مباشر من القائد العام محمد الضيف، وخرجت متناسقة ومتزامة من أكثر من مكان، لتؤكد قدرة قيادة القسام على التحكم والسيطرة، وعجز جيش الاحتلال الإسرائيلي قاتل الأطفال، ومن المعروف أن إطلاق الصواريخ من المهمات الهجومية وتتبع وحدة المدفعية في ركن العمليات الهجومية، وباعتقادي ما زالت هناك صواريخ تكفي لأشهر وفق سياسة اقتصاد القوة، وقد نُفاجأ بتفعيل الرقم 1111 الذي أعلن عنه سابقا الأخ أبو إبراهيم السنوار».كذلك، أعلنت كتائب القسام، في بيان عبر تليغرام، أنها أفشلت محاولة صهيونية لتحرير أحد أسرى العدو في مخيم البريج، بعد تسلل قوة خاصة لمكان اعتقد العدو وجود أحد الأسرى بداخله، وجرى التصدي للقوة وإفشال مهمتها والاشتباك معها وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وجرى التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة.وفي بيان منفصل، قالت كتائب القسام، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105، قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.وتمكن مقاتلو القسام، من استهداف قوة صهيونية خاصة داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس.كما تمكن مقاتلو القسام، من تفجير عبوة مضادة للأفراد رعدية، في قوة صهيونية، والاشتباك مع من تبقى من أفرادها بالأسلحة الرشاشة داخل أحد المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس، وحضرت طواقم الإنقاذ إلى المكان لإجلاء القتلى والمصابين.كذلك، تمكن مجاهدو القسام، من استهداف قوة صهيونية خاصة بقذيفة الياسين 105، والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة، وإيقاعهم بين قتيل وجريح داخل إحدى المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع.وقالت كتائب القسام، إن هناك أنباءً عن إصابة شخصية مهمة في جيش الاحتلال في الحدث الأمني الكبير الذي وقع اليوم في غزة، موضحة أن جيش الاحتلال يفرض رقابة عسكرية حول حدث صعب وقع لجيش الاحتلال، وسط حديث عن تفجير عربة تقل عددًا كبيرًا من الجنود.وأضافت أن «الجيش الصهيوني أعلن وفاة الجندي ستاف بيشا بسكتة قلبية، إثر حزنه على رفاقه من لواء جولاني الذين قتلتهم كتائب القسام في حي الشجاعية».وقالت الكتائب أيضا إن «إعلام العدو أعلن عن مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية».