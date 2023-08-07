الإثنين 07 آب 2023
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9 إصابات بانفجار ميناء ديرينس في تركيا (فيديو)

9 إصابات بانفجار ميناء ديرينس في تركيا
انفجار ميناء ديرينس في تركيا

وقع انفجار ضخم في ميناء ديرينس بولاية كوجالي التركية في وقت مبكر من اليوم الاثنين، ما تسبب بحالة من الهلع والذعر في المنطقة.

ووقع الانفجار تحديداً في تمام الساعة 14:35 تقريبًا، وشعر به السكان المجاورون للميناء.

وبحسب موقع "تركيا الآن"، بلغ عدد الإصابات نتيجة الانفجار تسع إصابات حتى اللحظة.

وتعمل فرق الطوارئ ورجال الإطفاء والشرطة على تأمين المنطقة المتضررة، كما فتحت السلطات تحقيقاً لتحديد سبب وملابسات الحادث.

كما تم إرسال فرق متخصصة في المواد الكيميائية لتقييم الوضع والتأكد من سلامة الموقع.

ووفقًا لبعض التقارير الأولية، فإن الانفجار قد يكون ناجمًا عن تسرب لمواد كيميائية أو وقود في المنطقة.

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