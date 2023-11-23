الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

9 شهداء في الضفة خلال الـ24 ساعة وعشرات المعتقلين

أرشيفية
أرشيفية
الأراضي الفلسطينية - استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر فجر أمس، كما أصيب العشرات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخيم بلاطة شمال الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان
فقد استشهد الشاب عز الدين مصطفى حافي (18 عاما) وإصابة آخر بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المخيم .
ونقلت الوكالة عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل قوله، إن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس والظهر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا؛ حيث أعلن الأطباء لاحقا استشهاد الشاب حافي إثر إصابته الخطيرة.
وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت جميع طواقم الهلال الأحمر على مفترق "بلاطة – شارع القدس"، أثناء محاولة الوصول لإصابات بمحيط المخيم وسحبت مفاتيح السيارات والهواتف منهم.
وأول من أمس استشهد 8 فلسطينيين في طولكرم وقلقيلية، بقصف طائرة مسيّرة وبرصاص الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من المنطقة الشرقية، وداهمت مخيم بلاطة وحي الضاحية واندلعت مواجهات، وداهمت مركز يافا الثقافي وسط انتشار مكثف للجيش بالمنطقة.
كما اقتحمت بلدة عزون قرب قلقيلية، وبلدة حبلة، شرق قلقيلية وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت أكثر من 30 فلسطينيا، وصادرت نحو 15 مركبة.
وشملت سلسلة الاقتحامات مدينة طوباس ومخيم العروب شمال الخليل ومدينة بيت لحم وبلدة بيت جالو وبيت لقيا جنوب غرب رام الله وداهمت عددا من المنازل.
ومنذ أسابيع، ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات واسعة بالضفة، يرافقها توتر ومواجهات ميدانية واشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، ازدادت حدتها مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 227 إضافة إلى نحو 2800 جريح، و3 آلاف معتقل.
ويواصل جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب.
في السياق تستمر اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فقد قطع عدد منهم مدججين بأسلحة أمس عددا من الأشجار المثمرة، ودمروا خيمة، وسرقوا معدات زراعية للفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل.
وذكرت مصادر محلية أن مجموعة المستوطنين جاؤوا من مستعمرة "خافات ماعون" المقامة على أراضي أهالي مسافر يطا، وهاجموا حقول الفلسطينيين في منطقة شعب التوانه.-(وكالات)
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