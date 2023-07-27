آل باكير والصوص ينعيان فقيدتهم بسمة محمد الصوص

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بسم الله الرحمن الرحيم« يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي." صدق الله العظيمبأعيُن تملأها الدمع والحزن، ينعى آل باكير وآل الصوص وانسبائهم وأقربائهم وفاة المرحومة بإذن الله تعالى المأسوف على شبابها بسمة محمد يوسف الصوص زوجة رامي وليد اسعد باكير، والدة رينا وشقيقة كل من، ريما، يوسف، دينا، مها، خلود، رنده، عن عمر يناهز 51 عاماً.وسيشع جثمانها الطاهر بعد صلاة الجمعة من مسجد ابو عيشة لمقبرة عائلة باكير بأم الحيران، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته و رضوانه، و يلهم أهلها و ذويها الصبر و السلوان.تقبل التعازي للرجال والنساء يوم الجمعة والسبت، من الساعة ٦ مساء لغاية ١٠ مساء، في منزل الدكتور وليد باكير، رقم ١٨٦، شارع زهران مقابل مطاعم عمان الكبرى - الدوار الخامس.«كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَام»إنا لله وإنا إليه راجعون