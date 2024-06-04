أبو السمن يفتتح المعرض الدولي الـ19 للآلات والمعدات "جايمكس 2024"

مندوبا عن رئيس الوزراء، افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، مساء يوم أمس المعرض الدولي التاسع عشر للآلات والمعدات الكهروميكانيكية الصناعي التجاري الهندسي "جايمكس 2024".

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ويشارك في المعرض الذي تنظمه نقابة المهندسين، حوالي 250 جهة عارضة محلية وعالمية تمثل نحو 600 ماركة عالمية.



ويشمل المعرض الذي أقيم في قاعات المركز الأردني للمعارض الدولية في مكة مول، ويستمر حتى 6 حزيران الحالي، مشاركات من الهند، والصين والإمارات، والتشيك ووكالات إقليمية لتركيا والأردن وغيرها.



ويعد معرض "جايمكس" من أهم المعارض الهندسية الصناعية في الأردن والمنطقة، إذ يحظى باعتراف هيئة المعارض الدولية UFI. ويضم قطاعات منها الآلات والمعدات الكهرميكانكية الكهرباء والإنارة، والأتمتة والطاقة، والطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية، وأنظمة المراقبة والكاميرات، واللوازم الصناعية، وخطوط الإنتاج وأنظمة التعبئة والتغليف، وتكنولوجيا المياه، والرافعات الشوكية والضاغطات الصناعية، والتدفئة والتكييف.

وبالتزامن مع المعرض، يقام معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية SONEX المتعلق بجميع تطبيقات الطاقة الشمسية في الكهرباء والمياه والإنارة، وأنظمة الطاقة الشمسية للمباني والمصانع والمستشفيات والمزارع، وألواح الطاقة الشمسية PV Module، ومحولات الطاقة الشمسية Solar Inverters، وأنظمة ترشيد الطاقة وغيرها.