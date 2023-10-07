السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو علبة لـ"الغد": المقاومة الفلسطينية قلبت الطاولة في وجه الجميع

كتائب القسام تبث مشاهد لتسلل مقاتليها جوا إلى داخل الكيان
كتائب القسام تبث مشاهد لتسلل مقاتليها جوا إلى داخل الكيان
قالت الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبة إن المقاومة الفلسطينية قلبت الطاولة في وجه الجميع.

وأضافت أبو علبة لـ"الغد" أن المقاومة أعلنت انطلاق مسيرة كفاحية شعبية مسلحة جديدة في وجه الاحتلال والاستيطان وضد عربدات الثلاثي المجرم في حكومة الاحتلال.اضافة اعلان

وتابعت: "أعتقد ان هذه المعركة النوعية تشكل ملحمة جديدة في التاريخ الوطني الفلسطيني".
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