أجواء باردة إلى باردة جدا وماطرة في أغلب المناطق حتى مساء السبت

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تكون الأجواء اليوم الأربعاء، باردة غائمة جزئيا إلى غائمة، وماطرة في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة أحياناً في ساعات الصباح خاصة في شمال المملكة ، كما قد تشهد أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة زخات خفيفة من المطر ولفترة محدودة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول الأمطار.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة أثناء النهار.وتكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق ويتوقع -بإذن الله- هطول زخات خفيفة من المطر على فترات في أجزاء من شمال المملكة ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.كما تتأثر المملكة الجمعة، بكتلة هوائية باردة جداً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض على الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة -بإذن الله- ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحيانا، ما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما تسود رياح غربية نشطة السرعة مصحوبة بهبات قوية قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة .وتبقى المملكة السبت، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة جداً والرطبة، وتكون الأجواء باردة جداً غائمة ماطرة في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، وسط احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراه العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر ولفترة قصيرة وغير مؤثرة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها في بعض المناطق الى 50كم/ساعة .أما في ساعات المساء والليل فتضعف فرصة هطول الأمطار تدريجيا في المناطق كافة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 12 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 4 وفي مرتفعات الشراة 9 - 3 وفي مناطق البادية 15 - 4 وفي مناطق السهول 13 - 6, وفي الأغوار الشمالية 18 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 11، وفي البحر الميت 20 - 10، وفي خليج العقبة 22 - 12 درجة مئوية.- (بترا)