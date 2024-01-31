أجواء باردة جدا وماطرة اليوم وتحذيرات من الانجماد

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تكون الأجواء اليوم الأربعاء، باردة جدا وغائمة جزئيا، ومع ساعات ما بعد الظهر يتوقع أن تهطل زخات خفيفة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر حدوث الانجماد أثناء ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من المناطق البادية.وتبقى الأجواء يوم غد الخميس، باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة احيانا، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، كما تشير التحليلات إلى هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية ولفترات محدودة تكون أحيانا ممزوجة بالمطر، مع فرصة لتراكم محدود فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وتكون الأجواء الجمعة باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة وتهطل -بإذن الله- زخات من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، كما يحتمل هطول زخات من الثلج على فترات فوق قمم الجبال الجنوبية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، ومع ساعات الليل تدريجيا تضعف فرصة الهطول.وتكون الأجواء السبت باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في شمال ووسط المملكة، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أجزاء محدودة في المناطق الشمالية والوسطى الغربية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 9 - 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 7 - 2، وفي المرتفعات الشمالية 5 - -1 وفي مرتفعات الشراة 6 - -1 وفي مناطق البادية 12 - 3 وفي مناطق السهول 11 - 4, وفي الأغوار الشمالية 18 - 8, وفي الأغوار الجنوبية 20 - 10، وفي البحر الميت 19 - 9، وفي خليج العقبة 20 - 10 درجة مئوية.- (بترا)