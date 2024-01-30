أجواء باردة جدًا وماطرة اليوم وتساقط الثلوج بالمرتفعات العالية

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تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، باردة جدا وغائمة جزئياً إلى غائمة بوجه عام، ويتوقع في ساعات الصباح الباكر هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية قد تكون في شمال المملكة غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد.كما يحتمل أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية زخات خفيفة من الثلج لفترات محدودة قد تتراكم بشكل محدود وخفيف فوق المرتفعات الجنوبية العالية، ومع ساعات ما قبل الظهر تتوقف الهطولات في المناطق كافة، وتنشط الرياح وتكون جنوبية غربية مصحوبة بهبات قوية أحيانا في بعض المناطق ما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.أما ليلًا، فتزداد تدريجياً كميات الغيوم خاصة في شمال ووسط المملكة وتتحول الأجواء بين غائمة جزئيا إلى غائمة و يتجدد هطول الأمطار في المناطق الشمالية يمتد في ساعات الليل المتاخرة إلى المناطق الوسطى، قد تكون غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، كما يحتمل أن تهطل زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى تكون أحياناً ممزوجة بالمطر، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر إحتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات متأخرة من الليل في شمال ووسط المملكة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا وزخات الثلج الممزوجة بالمطر، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في جنوبي وشرقي المملكة.وتكون الأجواء الأربعاء، باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتبقى الأجواء الخميس، باردة جداً، وغائمة جزئياً تتحول مع ساعات الظهيرة أحياناً إلى غائمة ، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، وهناك احتمال ضعيف أن تهطل زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر فوق المرتفعات الجبلية العالية لفترة قصيرة وتكون غير مؤثرة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.يطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على الحرارة مع بقاء الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة وتهطل -بإذن الله- زخات من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة يتوقع أن تكون متوسطة الشدة في جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومع ساعات الليل تدريجيا تضعف فرصة الهطول وتتحول الرياح إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة .وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 9 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 7 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 6 - 1 وفي مرتفعات الشراة 5 - 0 وفي مناطق البادية 11 - 5 وفي مناطق السهول 10 - 6, وفي الأغوار الشمالية 17 - 9, وفي الأغوار الجنوبية 19 - 11، وفي البحر الميت 19 - 10، وفي خليج العقبة 20 - 9 درجة مئوية.- (بترا)