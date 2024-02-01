أجواء باردة جدا وماطرة في مختلف المناطق

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يطرأ اليوم الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جدا، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة خاصة في جنوب المملكة يصحبها الرعد أحيانا وتساقط حبات البرد.كما يتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية ولفترات محدودة قد تشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، تكون أحيانا ممزوجة بالمطر، مع إحتمال ضعيف لتراكم خفيف فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، ومع ساعات المساء تضعف شدة الهطولات بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.اما ليلا، فتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى غائمة، ويتجدد هطول زخات من المطر في ساعات الليل المتأخرة في شمال ووسط المملكة مع فرصة لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا وزخات من الثلج، ومن إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.وتكون الأجواء يوم غد الجمعة، باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أماكن عدة من المملكة، وتكون غزيرة على فترات في وسط وجنوبي المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية بما فيها منطقة البحر الميت ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، كما يحتمل هطول زخات من الثلج فوق الجبال الجنوبية العالية قد تتراكم بشكل محدود، ومع ساعات الليل تخف شدة الهطول بوجه عام وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.أما السبت، فترتفع درجات الحرارة قليلا، مع بقاء الأجواء باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.كما يطرأ الأحد، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ضبابية باردة مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 8 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 6 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 4 - 0 وفي مرتفعات الشراة 5 - -1 وفي مناطق البادية 11 - 2 وفي مناطق السهول 9 - 5, وفي الأغوار الشمالية 16 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 18 - 11، وفي البحر الميت 17 - 10، وفي خليج العقبة 17 - 10 درجة مئوية.- (بترا)