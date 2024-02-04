الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة في أغلب المناطق اليوم وغدًا

عمان
عمان
تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً في شمال ووسط المملكة، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من مناطق البادية.
وتبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً خاصة في شمال ووسط المملكة، مع هطول زخات خفيفة من المطر على فترات في المناطق الشمالية والوسطى الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
اما الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة فوق المرتفعات الجبلية وباردة نسبياً في بقية مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأربعاء، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة فوق المرتفعات الجبلية العالية ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 11 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 9 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 6 - 2، وفي مرتفعات الشراة 7 - -1، وفي مناطق البادية 14 - 1، وفي مناطق السهول 12 - 6، وفي الأغوار الشمالية 18 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 12، وفي البحر الميت 20 - 12، وفي خليج العقبة 22 - 10 درجة مئوية.- (بترا)
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