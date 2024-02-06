أجواء باردة في أغلب المناطق اليوم ومشمسة غدا

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يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات منخفضة، ويتوقع في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.كما يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة، وباردة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، لتسود أجواء مشمسة وباردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتبقى الأجواء الجمعة، مشمسة وباردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 3 وفي مرتفعات الشراة 11 - 1, وفي مناطق البادية 18 - 2 وفي مناطق السهول 14 - 6, وفي الأغوار الشمالية 20 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 24 - 12، وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 23 - 11 درجة مئوية.- (بترا)