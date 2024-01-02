أجواء باردة في أغلب المناطق وفرصة ضعيفة لهطول الأمطار

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، بينما تسود أجواء مائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء من شمال وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا. اضافة اعلان

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الخميس، باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الجمعة، باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 6 وفي مرتفعات الشراة 12 - 4 وفي مناطق البادية 17 - 6 وفي مناطق السهول 16 - 8, وفي الأغوار الشمالية 22 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 12، وفي البحر الميت 23 - 13، وفي خليج العقبة 23 - 12 درجة مئوية.- (بترا)

