أجواء باردة في المرتفعات ولطيفة بالأغوار والبحر الميت والعقبة

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تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبيا في بقية المناطق، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الأمطار في الأجزاء الشرقية من المملكة لفترة محدودة في ساعات بعد الظهر، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا الاثنين، باردة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبيا في بقية المناطق، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.كما تبقى الأجواء الثلاثاء، باردة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبيا في بقية المناطق، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وتكون الأجواء الأربعاء، باردة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبيا في بقية المناطق، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 13 - 4، وفي مناطق البادية 17 - 6، وفي مناطق السهول 16 - 7، وفي الأغوار الشمالية 24 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 14، وفي البحر الميت 25 - 13، وفي خليج العقبة 24 - 13 درجة مئوية.- (بترا)