السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة نسبيا اليوم وغدا في معظم المناطق

عمان
عمان

تكون الاجواء اليوم السبت، غائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، وباردة نسبيا في أغلب المناطق، بينما تكون دافئة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة.

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ويتوقع بمشيئة الله هطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريا.


وتكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، باردة نسبياً في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً في البادية.


ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق بينما تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.


كما ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسود أجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 5 وفي مرتفعات الشراة 12 - 4، وفي مناطق البادية 21 - 5، وفي مناطق السهول 16 - 7، وفي الأغوار الشمالية 24 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 12، وفي البحر الميت 25 - 11، وفي خليج العقبة 26 - 13 درجة مئوية.-(بترا)

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