السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة نسبيا بالمرتفعات ودافئة في باقي المناطق اليوم وغدا

عمان
عمان
يطرأ اليوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ومائلة للدفء في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الاجواء يوم غدٍ الأحد، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ومائلة للدفء في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما يطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة مع بقاء الاجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 8 وفي مرتفعات الشراة 16 - 7 وفي مناطق البادية 20 - 10 وفي مناطق السهول 18 - 10, وفي الأغوار الشمالية 25 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 15، وفي البحر الميت 26 - 15، وفي خليج العقبة 27 - 16 درجة مئوية.- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أمطار - (تعبيرية)

العقبة تسجل نصف معدلها الموسمي من الأمطار

14 كانون الأول 2023
مخدرات مضبوطة

مقتل مهرب مخدرات وإصابة آخرين بعملية نوعية في المنطقة العسكرية الشرقية

14 كانون الأول 2023
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

التعليم العالي يقر استمرارية اعتماد عدد من التخصصات (تفاصيل)

14 كانون الأول 2023
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

إجلاء ٩٢ أردنيا من غزة اليوم

14 كانون الأول 2023
الجامعة الاردنية

صدور نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية

14 كانون الأول 2023
GBP7Dj4WcAEuRbi

"من إخوانكم بالأردن".. قراصنة يخترقون موقع جيش الاحتلال ويبثون رسالة (صورة)

14 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

الخلاف الأميركي الإسرائيلي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات | منذ11 ساعة
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات |12 كانون الأول 2023
 