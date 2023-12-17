الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات ومائلة للدفء في بقية المناطق

مدينة عمان - (أرشيفية)
مدينة عمان - (أرشيفية)
تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ومائلة للدفء في بقية المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.
كما يطرأ الثلاثاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ لذا تسود أجواء باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.
وتكون الأجواء الأربعاء، باردة نسبياً إلى باردة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 6 وفي مرتفعات الشراة 16 - 5 وفي مناطق البادية 19 - 6 وفي مناطق السهول 18 - 8, وفي الأغوار الشمالية 24 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 13، وفي البحر الميت 25 - 14، وفي خليج العقبة 26 - 13 درجة مئوية.- (بترا)
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