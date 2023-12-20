الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وارتفاع طفيف غدا

مبان سكنية في عمان -(أرشيفية)
مبان سكنية في عمان -(أرشيفية)
تغطي سماء المملكة اليوم الأربعاء، كميات من الغيوم العالية، مع أجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تسود رياح جنوبية شرقية تزيد من الشعور بالبرودة تتراوح سرعتها بين (25-35) كم/ساعة على اختلاف المناطق.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الباردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة والمعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتسود رياح جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين (20-30) كم/ساعة.
وتنخفض درجات الحرارة الجمعة، وتزداد نسبة الرطوبة وتكون الأجواء باردة نسبياً بوجه عام ، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء والليل تتحول الأجواء إلى باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل -بإذن الله- زخات من المطر في شمال المملكة قد تمتد في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتوالي درجات الحرارة انخفاضها السبت، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تتراوح سرعتها بين (30-40)كم/ساعة تثير الغبار لفترات محدودة في المناطق الصحراوية ، ومع ساعات الليل تزداد برودة الطقس وتنحصر فرصة هطول المطر في المناطق الشمالية من المملكة ، مع بقاء الرياح شمالية غربية معتدلة في أغلب المناطق تبقى نشطة أحيانا في المرتفعات الشمالية العالية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 7 وفي مرتفعات الشراة 13 - 6 وفي مناطق البادية 16 - 7 وفي مناطق السهول 15 - 8, وفي الأغوار الشمالية 23 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 23 - 14، وفي خليج العقبة 24 - 15 درجة مئوية.- (بترا)
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