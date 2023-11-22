الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم ولطيفة حتى السبت

عمان
عمان
تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شرق و جنوب شرق المملكة، وهناك احتمال لهطول زخات من المطر في أقصى مناطق البادية الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية.
وتبقى الأجواء الجمعة لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء السبت لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 13 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 10، وفي مرتفعات الشراة 14 - 8، وفي مناطق البادية 20 - 12، وفي مناطق السهول 19 - 13، وفي الأغوار الشمالية 27 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 19، وفي البحر الميت 28 - 18، وفي خليج العقبة 28 - 17 درجة مئوية.- (بترا)
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