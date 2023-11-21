أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم ولطيفة غدا

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يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شرق المملكة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في أقصى مناطق البادية الشرقية قد يصحبها الرعد، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية.وتبقى الأجواء الجمعة لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 5، وفي مرتفعات الشراة 13 - 4، وفي مناطق البادية 20 - 10، وفي مناطق السهول 18 - 10، وفي الأغوار الشمالية 27 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 18، وفي البحر الميت 27 - 16، وفي خليج العقبة 27 - 17 درجة مئوية.-(بترا)