الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم ولطيفة غدا

أثار جرش
أثار جرش
من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتكون الأجواء الثلاثاء، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتتأثر المملكة الأربعاء، بمنخفض جوي يتمركز إلى الجنوب من جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى والأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 5، وفي مرتفعات الشراة 14 - 4، وفي مناطق البادية 20 - 6، وفي مناطق السهول 18 - 9، وفي الأغوار الشمالية 23 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 24 - 12، وفي خليج العقبة 25 - 13 درجة مئوية.- (بترا)
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