أجواء باردة نسبيا وأمطار متفرقة حتى مساء الغد

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تبقى المملكة اليوم الخميس، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة لفترات قصيرة قد يصحبها الرعد، ويمتد الهطول أحيانا لأماكن مختلفة من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.وبحسب التقرير، تكون الأجواء يوم غدٍ الجمعة، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، ومع ساعات المساء تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتكون الأجواء السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.وتبقى الأجواء الأحد، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 6 وفي مرتفعات الشراة 15 - 5 وفي مناطق البادية 17 - 9 وفي مناطق السهول 15 - 8, وفي الأغوار الشمالية 24 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 14، وفي البحر الميت 25 - 13، وفي خليج العقبة 25 - 15 درجة مئوية.- (بترا)