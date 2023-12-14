الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة نسبيا وتحذير من الضباب

ضباب
ضباب
تكون الأجواء اليوم الخميس، باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.
ويطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء السبت، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء الأحد، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 6 وفي مرتفعات الشراة 12 - 5 وفي مناطق البادية 19 - 8 وفي مناطق السهول 17 - 9, وفي الأغوار الشمالية 23 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 24 - 14، وفي خليج العقبة 24 - 15 درجة مئوية.- (بترا)
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