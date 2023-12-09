السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة وأمطار في بعض المناطق

أمطار عمان
عمان
يطرأ اليوم السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل في ساعات الصباح هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالباً مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفي ساعات ما بعد الظهر وتدريجياً تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل -بمشيئة الله- زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من جنوب المملكة تمتد في ساعات المساء والليل لتشمل المناطق الشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى قد تكون غزيرة أحيانا في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في المناطق الجنوبية من المملكة.
يطرأ الثلاثاء، انخفاض على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن المتوقع -بمشيئة الله- هطول زخات من المطر على أماكن متفرقة من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 7 وفي مرتفعات الشراة 14 - 6، وفي مناطق البادية 17 - 8 وفي مناطق السهول 15 - 9، وفي الأغوار الشمالية 21 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 13، وفي البحر الميت 22 - 13، وفي خليج العقبة 24 - 14 درجة مئوية.- (بترا)
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