الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة وسط زخات في شمال ووسط المملكة اليوم وغدا

أمطار عمان
أمطار عمان
تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد تكون في ساعات ما بعد الظهر لفترات محدودة غزيرة أحياناً.اضافة اعلان

كما يحتمل هطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة.

ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية قد تكون غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

كما يطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الأربعاء، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 5 وفي مرتفعات الشراة 9 - 4, وفي مناطق البادية 17 - 6 وفي مناطق السهول 14 - 8, وفي الأغوار الشمالية 19 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 22 - 13، وفي البحر الميت 21 - 12، وفي خليج العقبة 23 - 13 درجة مئوية.- (بترا)
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