الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة وغائمة جزئياً في معظم المناطق الثلاثاء

عمان
عمان
تكون الأجواء اليوم الثلاثاء باردة نسبيا و غائمة جزئيا في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية و الوسطى.اضافة اعلان
وحسب إدارة الأرصاد الجوية، فإن الأجواء تميل تدريجيا إلى الاستقرار بشكل عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية شرقية.
وتكون الأجواء خلال ساعات المساء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
في المقابل ترتفع درجات الحرارة يوم غد الأربعاء لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وخلال ساعات المساء تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
أما يوم الخميس المقبل، فتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وخلال ساعات المساء تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
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