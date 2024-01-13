السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة وغائمة في أغلب المناطق وتحذيرات من تشكل الضباب

غيوم في العاصمة عمان -(الغد)
غيوم في العاصمة عمان -(الغد)
تكون الأجواء اليوم السبت، باردة وغائمة جزئيا مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، مع بقاء الفرصة مهيأة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.
وبحسب التقرير، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتكون الأجواء الاثنين، باردة وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
اما الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع قليل على الحرارة لتصبح الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 12 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 5، وفي مرتفعات الشراة 11 - 3، وفي مناطق البادية 17 - 8، وفي مناطق السهول 13 - 8، وفي الأغوار الشمالية 20 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 24 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 10 درجة مئوية.- (بترا)
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