أجواء باردة وغائمة في أغلب مناطق المملكة

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تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.وبحسب "التقرير"، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهولن وباردة نسبياً في مناطق البادية، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.وتكون الأجواء الأربعاء، باردة في المرتفعات الجبلية والسهول، وباردة نسبياً في مناطق البادية، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 12 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 4 وفي مرتفعات الشراة 10 - 3، وفي مناطق البادية 17 - 5، وفي مناطق السهول 13 - 8، وفي الأغوار الشمالية 21 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 12، وفي البحر الميت 22 - 11، وفي خليج العقبة 21 - 10 درجة مئوية.- (بترا)