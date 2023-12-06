الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة وغائمة في معظم مناطق المملكة

أمطار عمان
أمطار عمان
تبقى المملكة اليوم الأربعاء، تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة الرطبة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة في معظم المناطق مع تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق الجبال، كما تهطل زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.
وتكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة نسبياً وغائمة جزئياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً في معظم المناطق، وتميل للدفئ قليلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ السبت، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهنالك احتمال في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 9 وفي مرتفعات الشراة 14 - 10، وفي مناطق البادية 19 - 11 وفي مناطق السهول 14 - 13، وفي الأغوار الشمالية 22 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 14، وفي البحر الميت 24 - 13، وفي خليج العقبة 26 - 15 درجة مئوية.- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سد

وزارة المياه : 4,3 مليون م3 دخلت السدود خلال المنخفض

منذ 19 دقيقة
GAltip2bIAAZ00E-1536x1024

الملك يستقبل رئيس قبرص ويؤكد أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

منذ18 ساعة
إحدى مسيرات وسط عمّان الداعمة لأهالي غزة - (تصوير: أمجد الطويل|)

بسبب غزة.. أردنيون: العلاقة مع روسيا ستزداد على حساب أميركا

منذ20 ساعة
وصول طائرة مساعدات إغاثية أردنية إلى مطار العريش دعما لأهالي غزة

وصول طائرة مساعدات إغاثية أردنية إلى مطار العريش دعما لأهالي غزة

منذ21 ساعة
منصة إلكترونية جديدة لاحتساب المعدل والتقدير للشهادات غير الأردنية

التعليم العالي تطلق منصة إلكترونية لاحتساب المعدل والتقدير للشهادات غير الأردنية (رابط)

منذ21 ساعة
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة

الخصاونة: مشاريع مع الإمارات لتكريس فكرة الاقتصاد الصديق للبيئة

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

مستقبل الحرب على غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم

لا تذهبوا بعيدا

حسني عايش |اليوم

العودة للحرب سببها انتصار المقاومة في معركة الأسرى الإعلامية

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
 