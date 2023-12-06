أجواء باردة وغائمة في معظم مناطق المملكة

اضافة اعلان

تبقى المملكة اليوم الأربعاء، تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة الرطبة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة في معظم المناطق مع تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق الجبال، كما تهطل زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.وتكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة نسبياً وغائمة جزئياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.ويطرأ الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً في معظم المناطق، وتميل للدفئ قليلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.ويطرأ السبت، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهنالك احتمال في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 9 وفي مرتفعات الشراة 14 - 10، وفي مناطق البادية 19 - 11 وفي مناطق السهول 14 - 13، وفي الأغوار الشمالية 22 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 14، وفي البحر الميت 24 - 13، وفي خليج العقبة 26 - 15 درجة مئوية.- (بترا)