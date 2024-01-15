أجواء باردة وغائمة وهطول زخات خفيفة حتى المساء

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تكون الأجواء اليوم الاثنين، باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، فيما تكون الاجواء لطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى الغربية، ومع ساعات المساء تتناقص كميات الغيوم تدريجياً وتضعف فرص الهطول، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.وتبقى الأجواء الأربعاء، باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.وتكون الأجواء الخميس، باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 3 وفي مرتفعات الشراة 10 - 2 وفي مناطق البادية 17 - 5 وفي مناطق السهول 13 - 6, وفي الأغوار الشمالية 21 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 11، وفي البحر الميت 22 - 11، وفي خليج العقبة 22 - 12 درجة مئوية.- (بترا)