الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة وماطرة اليوم وغدا في مختلف مناطق المملكة

غيوم في العاصمة عمان -(الغد)
غيوم في العاصمة عمان -(الغد)
تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتهطل -بمشيئة الله- زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة على فترات خاصة في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة قد تكون غزيرة لفترة محدودة في بعض المناطق، ويصحبها الرعد خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن احتمال تشكل السيول في بعض المناطق خاصة المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.
وبحسب التقرير، تبقى المملكة يوم غد الخميس، تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وباردة نسبيا في أغلب المناطق ، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة على فترات خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.
وتكون الأجواء الجمعة باردة نسبيا في أغلب المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الفرصة لهطول زخات خفيفة متفرقة من المطر في الأجزاء الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتكون الأجواء السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 6، وفي مرتفعات الشراة
15 - 7، وفي مناطق البادية 20 - 8، وفي مناطق السهول 18 - 9، وفي الأغوار الشمالية 25 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 15، وفي البحر الميت 26 - 14، وفي خليج العقبة 26 - 14 درجة مئوية.- (بترا)
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