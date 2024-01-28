أجواء باردة وماطرة بين الحين والآخر اليوم وغدا

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تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، كما قد تشهد أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة، مع ساعات الليل تزداد الأجواء برودة، كما يتوقع في ساعات متأخرة من الليل أن تكون الهطولات المطرية غزيرة في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال ضعيف في ساعات الليل من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشمالية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، وتكون لفترات محدودة غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وفي ساعات الليل، تزداد كميات الغيوم وتتحول الأجواء إلى غائمة مع هطول الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى قد تكون غزيرة لفترات، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، كما يتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر، وفي ساعات متأخرة من الليل هناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج مع المطر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية (الشراة) ولفترة قصيرة وغير مؤثرة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.كما تنخفض درجات الحرارة قليلاً الثلاثاء، ويتوقع أن تسجل درجات الحرارة دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي من (4-5) درجات مئوية، وتسود أجواء باردة جدا وغائمة جزئياً إلى غائمة في شمال ووسط المملكة، ويحتمل هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية من المملكة قد تكون فوق قمم الجبال العالية الشمالية والوسطى الغربية ممزوجة بالثلج أحياناً لفترة محدودة وغير مؤثرة، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية والتي يصحبها هبات قوية أحياناً قد تتجاوز (50 كم/ساعة) تؤدي إلى إثارة الغبار جنوبي وشرقي المملكة.وتبقى الأجواء الأربعاء، باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، ويحتمل هطول زخات متقطعة من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى قد تكون ممزوجة بالثلج أحياناً فوق قمم الجبال العالية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 10 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 6 - 1، وفي مرتفعات الشراة 5 - 2، وفي مناطق البادية 13 - 7، وفي مناطق السهول 11 - 6، وفي الأغوار الشمالية 18 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 13، وفي البحر الميت 20 - 12، وفي خليج العقبة 21 - 12 درجة مئوية.- (بترا)