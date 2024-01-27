الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة وماطرة حتى الاثنين وجبهة هوائية مصاحبة للثلوج الثلاثاء

عمال وطن يعملون على تصريف مياه الأمطار - (أرشيفية للغد)
عمال وطن يعملون على تصريف مياه الأمطار - (أرشيفية للغد)

تبقى المملكة اليوم السبت، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة الرطبة، وتستمر الأجواء باردة وماطرة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في بعض المناطق، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وسط تحذيرات من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

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وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراه العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر ولفترة قصيرة وتكون غير مؤثرة، والرياح غربية نشطة السرعة، وبإذن الله اعتبارا من ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر تدريجيا وتقل كميات الغيوم.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في ساعات الصباح وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصةً فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.


وتكون الأجواء الأحد، ضبابية باردة في اغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتكون الأجواء الاثنين، باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتأثر المملكة الثلاثاء، بمنخفض جوي يتمركز إلى الجنوب من جزيرة قبرص، مصحوب بكتلة هوائية باردة جدا حيث تنخفض قليلا درجات الحرارة وتسود أجواء باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى والأجزاء الجنوبية الغريبة من المملكة، ويتوقع أن تكون غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.


ومع ساعات الليل، تعبر المملكة الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي حيث تزداد برودة الأجواء، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، تكون ممزوجة بالثلج أحيانا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وفي ساعات متأخرة من الليل هناك مؤشرات أولية لهطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 9 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 7 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 6 - 3، وفي مرتفعات الشراة 7 - 2، وفي مناطق البادية 13 - 6، وفي مناطق السهول 9 - 7، وفي الأغوار الشمالية 16 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 19 - 13، وفي البحر الميت 18 - 11، وفي خليج العقبة 21 - 12 درجة مئوية.- (بترا)

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