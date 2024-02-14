الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة وماطرة حتى السبت

عمان
عمان
تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب المناطق.اضافة اعلان
ويتوقع ان تكون الأمطار غزيرة أحيانا في أجزاء من المناطق الغربية يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تضعف فرصة هطول الأمطار تدريجيا، وتصبح الأجواء اكثر برودة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وتحذر الأرصاد في تقريرها، من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
وتبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة وغائمة جزئيا، ومع ساعات الظهيرة تتحول الأجواء الى غائمة ويتجدد هطول المطر في العديد من المناطق، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة احياناً في بعض المناطق خاصة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة ويصحبها الرعد وتساقط زخات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والاماكن المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، ومع ساعات الليل تضعف فرص هطول المطر على المناطق الشمالية والوسطى وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
كما ويطرأ الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في العديد من المناطق، تكون غزيرة أحياناً في الاجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة
اما السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 3 وفي مرتفعات الشراة 10 - 2, وفي مناطق البادية 14 - 5 وفي مناطق السهول 13 - 6, وفي الأغوار الشمالية 19 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 21 - 13، وفي البحر الميت 20 - 12، وفي خليج العقبة 21 - 12 درجة مئوية.- (بترا)
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