الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة وماطرة في أغلب المناطق حتى السبت

عمال وطن يعملون على تصريف مياه الأمطار - (أرشيفية للغد)
عمال وطن يعملون على تصريف مياه الأمطار - (أرشيفية للغد)
تكون الأجواء اليوم الخميس، باردة وغائمة جزئياً تتحول تدريجيا إلى غائمة، ومع ساعات الظهيرة تهطل الامطار بإذن الله تعالى بين الحين والآخر في العديد من المناطق، ويتوقع أن تكون غزيرة أحياناً في أجزاء متفرقة من المملكة خاصة المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة ويصحبها الرعد وهطول زخات من البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة ومنطقة البحر الميت، ومع ساعات الليل تضعف شدة هطول المطر على المناطق الشمالية والوسطى وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها ، من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد المرافق لها، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصةً فوق المرتفعات الجبلية.

وتبقى المملكة يوم غدٍ الجمعة، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، حيث يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة في العديد من المناطق، تكون غزيرة أحياناً خاصة في أجزاء من المناطق الغربية من المملكة ويصحبها الرعد وهطول زخات من البرد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

يطرأ السبت، إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، وتهطل بإذن الله تعالى زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما ويطرأ الأحد، إرتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات منخفضة وهناك إحتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 3 وفي مرتفعات الشراة 9 - 2, وفي مناطق البادية 17 - 8 وفي مناطق السهول 15 - 7, وفي الأغوار الشمالية 19 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 24 - 13، وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 23 - 13 درجة مئوية.- (بترا)
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