أجواء حارة إلى حارة جدا حتى الثلاثاء

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تبقى المملكة اليوم السبت تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، وتستمر الأجواء الحارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تسود أجواء حارة جداً مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، تتعمق قليلاً الكتلة الهوائية الحارة على المملكة الأحد، لتوالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل طفيف، وتسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول ظهراً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.وتستمر الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء، حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول ظهراً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 20 وفي مرتفعات الشراة 32 - 20، وفي مناطق البادية 41 - 22، وفي مناطق السهول 36 - 23، وفي الأغوار الشمالية 42 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 26، وفي البحر الميت 43- 25، وفي خليج العقبة 44 - 29 درجة مئوية.-(بترا)