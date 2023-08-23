أجواء حارة بوجه عام اليوم وانخفاض تدريجي بدءًا من الخميس

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تكون الأجواء اليوم الأربعاء، حارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.ويطرأ الجمعة، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وتوالي درجات الحرارة انخفاضها السبت، لتسجل درجات الحرارة العظمى حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 38 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 21 وفي مرتفعات الشراة 34 - 19، وفي مناطق البادية 43 - 24، وفي مناطق السهول 36 - 22، وفي الأغوار الشمالية 41 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 29، وفي البحر الميت 42 - 28، وفي خليج العقبة 41 - 29 درجة مئوية.- (بترا)