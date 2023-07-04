أجواء حارة في أغلب المناطق

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يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، لتصبح الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات ما بعد الظهر .وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتبقى الأجواء يومي الخميس والجمعة، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34- 22 درجة مئوية، غرب عمان 32 - 20، المرتفعات الشمالية 29 - 17، مرتفعات الشراة 29 - 16، مناطق البادية 39 - 22، مناطق السهول 34 - 22، الأغوار الشمالية 39 - 26، الأغوار الجنوبية 42 - 28، البحر الميت 41 - 27، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.- (بترا)