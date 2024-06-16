أجواء حارة في أول وثاني أيام العيد والأرصاد الجوية تحذر

يتراجع قليلا اليوم الأحد، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-6 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا في معظم المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف خاصة على صحة المرضى وكبار السن، ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية، ومن خطر ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.



وبحسب التقرير، يبقى الطقس يوم غد الاثنين، حارا في معظم المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وتبقى المملكة الثلاثاء، تحت تأثير الموجة الحارة، ويكون الطقس جافا وحارا في معظم المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويبقى الطقس الاربعاء، جافا وحارا في معظم المناطق، وحارا جدا في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 19، وفي مرتفعات الشراة 32 - 18، وفي مناطق البادية 42 - 22، وفي مناطق السهول 37 - 23، وفي الأغوار الشمالية 42 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 26، وفي البحر الميت 43 - 25، وفي خليج العقبة 44 - 26 درجة مئوية.