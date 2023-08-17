أجواء حارة في جميع مناطق المملكة حتى الأحد

اضافة اعلان

تبقى المملكة، اليوم الخميس، تحت تأثير الموجة الحارة، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.وحذرت "الأرصاد الجوية"، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة، وترك الأطفال وكبار السن في داخل المركبات المغلقة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .وتبقى الأجواء يومي السبت والأحد، حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 20، وفي مرتفعات الشراة 33 - 19، وفي مناطق البادية 43 - 27، وفي مناطق السهول 37 - 24، وفي الأغوار الشمالية 41 - 29، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 31، وفي البحر الميت 42- 30، وفي خليج العقبة 42 - 30 درجة مئوية.- (بترا)