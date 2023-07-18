الثلاثاء 18 تموز 2023
النسخة المطبوعة

أجواء حارة في مختلف المناطق حتى الجمعة

طقس حار - (تعبيرية)
طقس حار
يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء يومي الخميس والجمعة، حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 19 وفي مرتفعات الشراة 30 - 18، وفي مناطق البادية 40 - 23، وفي مناطق السهول 35 - 22، وفي الأغوار الشمالية 41 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28، وفي البحر الميت 41- 27، وفي خليج العقبة 42 - 29 درجة مئوية.-(بترا)
الخارجية تعزي بضحايا انهيار مبنى سكني في مصر

الخارجية تعزي بضحايا انهيار مبنى سكني في مصر منذ21 ساعة

الضمان الاجتماعي

93 ألف مشترك اختياري في الضمان منذ21 ساعة

WhatsApp Image 2023-07-17 at 13.11.09 (1)

"العلوم والتكنولوجيا" تحصد المراكز الثلاث الأولى في مسابقة "روبوتات السومو" منذ22 ساعة

نقابة الصحفيين

"الصحفيين" يدعو إلى إعادة النظر ببعض مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية 16 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الدفاع المدني- حريق

إخماد حريق كبير بمصنع زيوت في المفرق (فيديو)

منذ3 ساعة
الأمن

الأمن: ضبط حدث اعتدى على صاحب بقالة وسرق منه مبلغا ماليا في الزرقاء

منذ3 ساعة
تغير المُناخ

التنصل الأمريكي من تعويضات المناخ ضربة للدول المتضررة

منذ3 ساعة
نقابة الصحفيين

"الصحفيين": حرمان الصحف من إيرادات إعلانات "مراقبة الشركات" ضربة موجعة

منذ13 ساعة
مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

منذ20 ساعة
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

الصفدي يدعو قانونية النواب للاستماع لآراء كافة المختصين بقانون الجرائم الإلكترونية

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الحروب البديلة  

ماهر أبو طير |اليوم

الثعلب فريدمان يبعث برسائل!

محمود الخطاطبة |اليوم

الحاجة الملحة لمعالجة أزمة ارتفاع الدين العالمية

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

قضايا اقتصادية مزمنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

السوريون.. معركة توطين جديدة

سميح المعايطة |اليوم

العطارات لن تكون الأخيرة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات | منذ12 ساعة
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات | منذ12 ساعة
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
 