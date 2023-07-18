أجواء حارة في مختلف المناطق حتى الجمعة

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يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتحذر ادارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتبقى الأجواء يومي الخميس والجمعة، حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 19 وفي مرتفعات الشراة 30 - 18، وفي مناطق البادية 40 - 23، وفي مناطق السهول 35 - 22، وفي الأغوار الشمالية 41 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28، وفي البحر الميت 41- 27، وفي خليج العقبة 42 - 29 درجة مئوية.-(بترا)