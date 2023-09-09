أجواء حارة نسبيا اليوم وانخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا

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يطرأ اليوم السبت، انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وتبقى الأجواء الاثنين، معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات متفرقة من الغيوم على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة حيث تكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 17 وفي مرتفعات الشراة 29 - 18، وفي مناطق البادية 37 - 17، وفي مناطق السهول 34 - 18، وفي الأغوار الشمالية 40 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 25، وفي البحر الميت 41 - 24، وفي خليج العقبة 42 - 25 درجة مئوية.-(بترا)