السبت 09 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

أجواء حارة نسبيا اليوم وانخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا

العاصمة عمان -(الغد)
عمان
يطرأ اليوم السبت، انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتبقى الأجواء الاثنين، معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات متفرقة من الغيوم على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة حيث تكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 17 وفي مرتفعات الشراة 29 - 18، وفي مناطق البادية 37 - 17، وفي مناطق السهول 34 - 18، وفي الأغوار الشمالية 40 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 25، وفي البحر الميت 41 - 24، وفي خليج العقبة 42 - 25 درجة مئوية.-(بترا)
زلزال المغرب

السفارة الأردنية في المغرب تخصص رقما للطوارئ منذ5 ساعة

105474

الأردن يدين الهجومين الإرهابيين في مالي منذ19 ساعة

WhatsApp Image 2023-09-08 at 5.24.18 PM (1)

ٱل الشيخ: العلاقات الأردنية السعودية متأصلة ووطيدة وذات عمق استراتيجي منذ19 ساعة

WhatsApp Image 2023-09-08 at 5.24.18 PM

الصفدي يستقبل آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي منذ21 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)

الفايز: العلاقات الأردنية السعودية تقوم على أسس راسخة لخدمة المصالح المشتركة

منذ 20 دقيقة
الاتحاد الارني لشركات التأمين

شركات التأمين تنسحب من لجنة الأجور وتحمل نقابة الأطباء المسؤولية

منذ3 ساعة
الصفدي: العدوان الإسرائيلي على جنين سيفجر دوامات واسعة من العنف

الصفدي: توجيهات ملكية للوقوف مع المغرب بكل الإمكانيات

منذ3 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الخارجية تهيب بالأردنيين في المغرب ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر

منذ4 ساعة
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة - (أرشيفية)

960 خدمة مؤتمتة للنصف الأول من العام الحالي

منذ5 ساعة
زلزال-750x430

مرصد الزلازل الأردني يسجل زلزالا بقوة 7 درجات جنوب غرب مراكش

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات | منذ16 ساعة
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات | منذ16 ساعة
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
 