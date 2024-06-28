 
الجمعة 28 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق الجمعة

طفل يشرب الماء أمس خلال الأجواء الحارة -(تصوير: ساهر قدارة)
طفل يشرب الماء أمس خلال الأجواء الحارة -(تصوير: ساهر قدارة)

  يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


ويطرأ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتبقى الأجواء الاثنين، صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 18، وفي مرتفعات الشراة 32 - 19، وفي مناطق البادية 39 - 22، وفي مناطق السهول 35 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27، وفي البحر الميت 41 - 26، وفي خليج العقبة 42 - 27 درجة مئوية.

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