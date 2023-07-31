الإثنين 31 تموز 2023
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أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا

أجواء حارة
أجواء حارة
ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الاثنين لتصبح الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان

وتحذر "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة خاصة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبعد غد الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، وتكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 23 درجة مئوية، غرب عمان 33 - 21، المرتفعات الشمالية 31 - 17 مرتفعات الشراة 32 - 19، مناطق البادية 40 - 24، مناطق السهول 36 - 23، الأغوار الشمالية 40 - 25، الأغوار الجنوبية 42 - 28، البحر الميت 41- 27، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.
طقس حار

انخفاض على الحرارة اليوم وطقس حار الاثنين والثلاثاء 30 تموز 2023

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