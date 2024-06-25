 
الثلاثاء 25 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا

عمان
عمان

يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأربعاء، حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتأثر المملكة يوم الخميس، بامتداد ضعيف لمنخفض سطحي حراري حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس جافًا وحارًا في أغلب المناطق، وحارًا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةتنشط احياناً.

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ويبقى الطقس يوم الجمعة، جافًا وحارًا في أغلب المناطق، وحارًا جداً في البادية والأغوار والبحرالميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 18, وفي مرتفعات الشراة 31 - 17, وفي مناطق البادية 39 - 22 وفي مناطق السهول 34 - 23, وفي الأغوار الشمالية 41 - 25, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 27، وفي البحر الميت 42 - 26، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.-(بترا)

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